POL-LB: Magstadt: Radfahrer kollidieren - Zeugen gesucht -

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (13.09.2025) kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern im Einmündungsbereich Feldbergstraße/Geißäcker. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr die Feldbergstraße in Richtung Kniebisstraße. Im Bereich der Einmündung Geißäcker bog der Unbekannte nach links in Richtung des dortigen Spielplatzes ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 46-jährigen Fahrradfahrer, der seinerseits Richtung Renninger Straße unterwegs war. Beide Beteiligten kamen zu Fall. Dabei zog sich der 46-jährige leichte Verletzungen zu. Der 46-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert und ambulant versorgt. Der Unbekannte flüchtete mit seinem Fahrrad von der Unfallstelle. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Sindelfingen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031 697 0 oder per E-Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

