Polizei Dortmund

POL-DO: Schaden von 100.000 Euro nach einem Einbruchdiebstahl in Dortmund-Wambel - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0844

In der Nacht zu Sonntag (28. September) brachen Unbekannte auf einem Baustellengelände im Leegeweg in Dortmund-Wambel in mehrere Container ein. Die Täter entwendeten Gegenstände im Wert von ungefähr 100.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Aufmerksame Personen stellten den Einbruch am Sonntagmorgen um 9 Uhr fest und alarmierten die Polizei.

Nach aktuellen Erkenntnissen geschah die Tat in der Nacht zwischen 20 Uhr und 9 Uhr. Die Täter entwendeten mehrere hundert Meter Kupferkabel und mindestens 20 hochwertige Baumaschinen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf geschätzte 100.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zur Tat oder den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

