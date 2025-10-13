PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Rollerdiebstahl mit Sachbeschädigung

Westerburg (ots)

Im Zeitraum vom 09.10.2025 bis zum 13.10.2025 wurde ein, auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hofwiesenstraße in Westerburg, abgestellter Roller unweit des dortigen Skaterparks beschädigt. Unbekannte Personen machten sich hier an dem Roller zu schaffen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den verantwortlichen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
02663 98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

