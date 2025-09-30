Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss: Radfahrer (59) leicht verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wattenscheid hat sich am Montag, 29. September, ein 59-jähriger Herner in den frühen Abendstunden leicht verletzt.

Der Herner befuhr gegen 19.10 Uhr mit seinem Fahrrad die Westenfelder Straße in Richtung Höntrop. Kurz nach der Einmündung Wibbelstraße verlor er die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der Herner leicht. Die Verletzungen wurden vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt.

Eine durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Dem Herner wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell