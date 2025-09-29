Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (75) beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Da ein Raubdelikt vom 22. September (Montag) noch nicht geklärt werden konnte, bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat um weitere Zeugenhinweise.

Ein 75-jähriger Bochumer wurde gegen 14.50 Uhr auf dem Fußweg zwischen dem Lupinenweg und der Ministerstraße von einem bislang unbekannten Täter beraubt, nachdem er zuvor in einer Bankfiliale an der Kemnader Straße Bargeld abgehoben hatte.

Unter einem Vorwand verwickelte ihn der unbekannte Mann in ein Gespräch und entwendete daraufhin das Geld aus dem Portemonnaie des Bochumers. Dabei kam es zum Gerangel, in dessen Verlauf der 75-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre alt - 1,70 m groß - schlanke Figur - "südosteuropäisches Aussehen" - bekleidet mit einer sportlichen Jacke (Blouson) - trug eine auffällige Kappe (olivgrün/grau mit einem runden, rötlichen Emblem) - sprach Deutsch mit starkem Akzent

Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

