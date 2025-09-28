PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Kiosk in Bochum

Bochum (ots)

Am Freitagabend, den 26. September, kam es in Bochum-Hofstede zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten zwei unbekannte Täter gegen 21.15 Uhr den Kiosk an der Feldsieper Straße und bedrohten den Inhaber (44, aus Bochum) mit einem Messer. Anschließend entwendeten sie Bargeld sowie mehrere Zigarettenpackungen und flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten wenig später einen der Tatverdächtigen (18, aus Bochum) mitsamt Bargeld antreffen und vorläufig festnehmen.

Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Er wird wie folgt beschrieben: männlich und ca. 1,65 m groß. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke und trug Handschuhe sowie eine Sturmhaube mit Nike-Logo auf der Vorderseite.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 04:19

    POL-BO: Alleinunfall in Bochum: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer (48) landet im Krankenhaus

    Bochum (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 28. September, hat sich ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei einem Alleinunfall in der Bochumer Innenstadt schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 48-Jährige um 1.45 Uhr die Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Brückstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er hierbei auf Höhe der ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 02:49

    POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Herne - Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Am Freitagabend, 26. September, ist es in Herne zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich zwei unbekannte Täter gegen 20.15 Uhr an der Terrassentür eines Mehrfamilienhauses an der Büchnerstraße in Herne-Mitte zu schaffen. Hierbei wurden sie jedoch von einem ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 20:11

    POL-BO: Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte

    Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos am Freitagabend, 26. September, in Bochum-Wattenscheid sind drei Personen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr auf dem Wattenscheider Hellweg, Ecke Stalleickenweg. Ein 59-jähriger Essener befuhr diese Straße mit seinem Auto in Fahrtrichtung Bochumer Landstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er auf Höhe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren