Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Kiosk in Bochum

Bochum (ots)

Am Freitagabend, den 26. September, kam es in Bochum-Hofstede zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten zwei unbekannte Täter gegen 21.15 Uhr den Kiosk an der Feldsieper Straße und bedrohten den Inhaber (44, aus Bochum) mit einem Messer. Anschließend entwendeten sie Bargeld sowie mehrere Zigarettenpackungen und flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten wenig später einen der Tatverdächtigen (18, aus Bochum) mitsamt Bargeld antreffen und vorläufig festnehmen.

Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Er wird wie folgt beschrieben: männlich und ca. 1,65 m groß. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke und trug Handschuhe sowie eine Sturmhaube mit Nike-Logo auf der Vorderseite.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell