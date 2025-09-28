Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Bochum: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer (48) landet im Krankenhaus

Bochum (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 28. September, hat sich ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei einem Alleinunfall in der Bochumer Innenstadt schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 48-Jährige um 1.45 Uhr die Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Brückstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er hierbei auf Höhe der Hausnummer 22 ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle, stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Dort wurde dem Bochumer, der nach eigenen Angaben vor Fahrtantritt mehrere Biere und Schnäpse getrunken hatte, eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

