Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit Streifenwagen in Wattenscheid

Bochum (ots)

Am Montag, 29. September, wurden gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei Bochum drei Personen leicht verletzt.

Ein 48-jähriger Bochumer befuhr mit seinem Auto die Bochumer Straße in Richtung Wattenscheid.

Zeitgleich befuhr ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht im Rahmen eines Einsatzes ebenfalls die Bochumer Straße in Richtung Wattenscheid.

Im Bereich der Einmündung zur Kiebitzhöhe beabsichtigte der Bochumer nach links abzubiegen, während er durch den Streifenwagen überholt wurde. Hierbei kam es zwischen den Fahrzeugen zur Kollision. Anschließend kollidierte der Streifenwagen mit einem Verkehrsschild und kam an einer Hauswand zum Stehen.

Die beiden Streifenbeamten (27 und 29 Jahre) sowie der Bochumer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Fabian Tobias Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

