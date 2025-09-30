PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Montagehalle: Maschinen und Werkzeuge gestohlen

Herne (ots)

Am Montag, 29. September, wurde der Polizei ein Einbruchsdiebstahl in eine Montagehalle in Herne gemeldet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 27. September, (12 Uhr) bis Montag, 29. September, (5.30 Uhr) auf einem Firmengelände an der Heerstraße 9. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich Zugang zum Innenraum der dortigen Halle und entwendeten zahlreiche hochwertige Maschinen und Werkzeuge.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Unbekannten zum Transportieren der Beute ein Fahrzeug benutzt haben.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 30.09.2025 – 11:11

    POL-BO: Verkehrsunfall mit Streifenwagen in Wattenscheid

    Bochum (ots) - Am Montag, 29. September, wurden gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei Bochum drei Personen leicht verletzt. Ein 48-jähriger Bochumer befuhr mit seinem Auto die Bochumer Straße in Richtung Wattenscheid. Zeitgleich befuhr ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht im Rahmen eines Einsatzes ebenfalls die Bochumer Straße in Richtung Wattenscheid. Im ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:20

    POL-BO: Bochumer (75) beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Da ein Raubdelikt vom 22. September (Montag) noch nicht geklärt werden konnte, bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat um weitere Zeugenhinweise. Ein 75-jähriger Bochumer wurde gegen 14.50 Uhr auf dem Fußweg zwischen dem Lupinenweg und der Ministerstraße von einem bislang unbekannten Täter beraubt, nachdem er zuvor in einer Bankfiliale an der Kemnader Straße Bargeld abgehoben hatte. Unter einem ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 08:24

    POL-BO: Raub auf Kiosk in Bochum

    Bochum (ots) - Am Freitagabend, den 26. September, kam es in Bochum-Hofstede zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten zwei unbekannte Täter gegen 21.15 Uhr den Kiosk an der Feldsieper Straße und bedrohten den Inhaber (44, aus Bochum) mit einem Messer. Anschließend entwendeten sie Bargeld sowie mehrere Zigarettenpackungen und flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. ...

    mehr
