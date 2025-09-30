Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Montagehalle: Maschinen und Werkzeuge gestohlen

Herne (ots)

Am Montag, 29. September, wurde der Polizei ein Einbruchsdiebstahl in eine Montagehalle in Herne gemeldet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 27. September, (12 Uhr) bis Montag, 29. September, (5.30 Uhr) auf einem Firmengelände an der Heerstraße 9. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich Zugang zum Innenraum der dortigen Halle und entwendeten zahlreiche hochwertige Maschinen und Werkzeuge.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Unbekannten zum Transportieren der Beute ein Fahrzeug benutzt haben.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

