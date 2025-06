Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von 5 Zaunpfosten

Morbach Ortsbezirk Hinzerath (ots)

Am Freitag, den 20.06.2025, kam es gegen 15:30 Uhr in der Ortslage 54497 Morbach-Hinzerath zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten insgesamt fünf grüne Zaunpfosten mit einer Länge von jeweils ca. 2 Metern und einem Durchmesser von ca. 6cm. Die Pfosten befanden sich auf dem Grundstück des Geschädigten in der Straße ,,Zur Krummfuhr'' und waren zur Montage eines Zaunes vorgesehen. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Nach jetzigen Ermittlungen soll es sich bei den Tätern um zwei männliche Personen handeln, welche mit einem weißen Mercedes Benz Sprinter unterwegs waren.

Die Polizei Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Hinzerath beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 oder per Email an pimorbach.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell