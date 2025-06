Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Waldrach (ots)

Am Freitag, den 27.06.2025 gegen 10:30 Uhr kam es in Waldrach, in der Hermeskeiler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW, einem blauen Dacia die Hermeskeiler Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Ortsausgang Waldrach. Ein bisher unbekannter, schwarzer PKW kam der Geschädigten unvermittelt auf ihrer Fahrspur entgegen, sodass diese ausweichen musste und hierbei mit einem Metallzaun kollidierte. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Des Weiteren entstand ein nicht unerheblicher Schaden an dem Metallzaun. Insgesamt dürfte ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden sein.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8 54338 Schweich Tel. 06502/9157-0 pischweich.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell