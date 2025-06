Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Roller mit 100 km/h gemessen

Idar-Oberstein (ots)

Gestern Abend kontrollierten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein mehrere Fahrzeuge in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein. Während der Kontrolle eines Rollers wurde festgestellt, dass an dem Roller einiges geändert wurde und so nicht den Vorschriften entsprach. Unter anderem wurden ein Höherlegungssatz verbaut, die Variomatik verändert und mehrere Kupplungsgewichte im Helmfach festgestellt.

Der 16-jährige wurde mit den Feststellungen konfrontiert woraufhin er zugab, dass der Roller schneller als erlaubt fahren würde. Die von ihm angegebenen 55 km/h entsprachen aber ebenfalls nicht der Wahrheit. Der Roller wurde auf einen Rollenprüfstand gestellt. Bei dem Test kam ans Tageslicht, dass der Roller mehr als 55 km/h, nämlich 100 km/h schnell fahren konnte.

Da der Roller dahingehend nicht versichert ist und der Fahrer den dafür vorgesehenen Führerschein nicht besitzt, muss sich der Jugendliche nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Das technische Verändern der Roller birgt erhebliche Risiken und Gefahren, sowohl für den Fahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer. Immer wieder wird festgestellt, dass gerade Jugendliche ihren Roller technisch verändern um die Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen. Dadurch wird aber das Risiko von Unfällen, insbesondere in Kurven oder bei plötzlichen Bremsmanövern erhöht. Zudem können die Veränderungen zu technischen Defekten oder gar Ausfällen während der Fahrt führen. Zusätzlich erlischt der Versicherungsschutz, was im Schadensfall dazu führen könnte, dass der Fahrer selbst für den Schaden oder eventuelle Behandlungskosten aufkommen muss. Ebenso erhält die Führerscheinstelle Kenntnis über den Sachverhalt, was zu Problemen bei der zukünftigen Beantragung des Autoführerscheins führen könnte.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein wird auch in der Zukunft den Augenmerk auf technisch veränderte Roller/ Kleinkrafträder legen und entsprechende Kontrollen durchführen.

