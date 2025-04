Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll prüft auf Großbaustelle in Düsseldorf und wird fündig

Der Düsseldorfer Zoll prüft gemeinsam mit Ordnungsamt und Bezirksregierung über 100 Arbeitnehmer

Düsseldorf (ots)

Gerade auf Großbaustellen geht es oft unübersichtlich und hektisch zu. Viele Arbeitnehmer von unterschiedlichsten Firmen arbeiten zusammen an einem großen Projekt.

Eine solche Baustelle suchte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Düsseldorf am 08.04.25 auf, um die dortigen Arbeitnehmer zu kontrollieren. Begleitet wurde der Zoll zudem vom Ordnungsamt sowie der Bezirksregierung Düsseldorf. Im Rahmen der Prüfung sollte unter anderem festgestellt werden, ob Arbeitnehmer ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet wurden, den Mindestlohn für ihre Branchen erhielten und die Arbeitsbedingungen eingehalten wurden.

Im Rahmen der Prüfungen wurden 106 Personen von verschiedensten Unternehmen kontrolliert. Dabei stellte der Zoll folgende Auffälligkeiten fest:

- Verdacht auf Mindestlohnunterschreitung in 3 Fällen - Verdacht auf Schwarzarbeit in 1 Fall - Verdacht auf illegale Ausländerbeschäftigung in 6 Fällen - Verdacht auf Leistungsmissbrauch in 3 Fällen - Mehrere Verstöße gegen die Aufzeichnungs- und Ausweispflicht

Das Ordnungsamt und die Bezirksregierung prüften im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeiten und konnten auch mehrere Unstimmigkeiten feststellen, wie zum Beispiel ungesicherte Arbeiten in über zehn Metern Höhe.

Im Nachgang zu den Prüfungen stehen Umfangreiche Ermittlungen an, die einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell