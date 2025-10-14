PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Größere Mengen Schlamm auf der B260 bei Obertiefenbach

Obertiefenbach (ots)

Am späten Montagnachmittag, 13.10.2025, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine größere Schlammpfütze auf der B260 in der Gemarkung Obertiefenbach, zwischen Holzhausen an der Haide und Obertiefenbach, gemeldet. Überprüfungen haben ergeben, dass vermutlich eine größere Menge Schlamm an einem Wirtschaftsweg in der Nähe der B260 abgeladen worden sein muss. Dieser Schlamm floss dann entlang des Wirtschaftsweges auf die B260. Die Straßenmeisterei Bogel wurde zur Reinigung der Fahrbahn und entsprechender Beschilderung informiert. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder verdächtige Beobachtungen in dem Gebiet gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12, 56346 St. Goarshausen
Tel. 06771 93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 21:52

    POL-PDMT: Versuchter Rollerdiebstahl mit Sachbeschädigung

    Westerburg (ots) - Im Zeitraum vom 09.10.2025 bis zum 13.10.2025 wurde ein, auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hofwiesenstraße in Westerburg, abgestellter Roller unweit des dortigen Skaterparks beschädigt. Unbekannte Personen machten sich hier an dem Roller zu schaffen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den verantwortlichen Personen geben können, werden ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:27

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden der B 255 / Zeugen gesucht.

    B 255 - Hahn am See (ots) - Am Morgen des 13.10.2025 gegen 07:05 Uhr ereignete sich auf der B 255 in der Gemarkung Hahn am See ein Verkehrsunfall. Im Zuge des Verkehrsunfalls im Begegnungsverkehr waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Der schwarze VW Golf befuhr die B 255 von Rennerod kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Der weiße VW Transporter mitsamt Anhänger befuhr ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:20

    POL-PDMT: Kirburg - Verkehrsteilnehmer entzog sich durch Wegfahren einer Kontrolle

    Kirburg (ots) - Am Freitag, dem 10.10.2025 wollten Polizeibeamte gegen 14:45 Uhr in Kirburg einen schwarz/grauen Audi A4 kontrollieren. Der männliche Fahrer versuchte jedoch der Kontrolle durch schnelles Wegfahren zu entgehen. Hierbei fuhr er zunächst in Richtung Nauroth und später in Richtung Neunkhausen um anschließend in einen Feldweg, wieder in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren