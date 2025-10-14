PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Frontalzusammenstoß auf der B54 zwischen LKW und PKW

Waldmühlen (ots)

Am Nachmittag des 14.10.2025 ist es in der Ortslage Waldmühlen auf der B 54 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw im Begegnungsverkehr gekommen.

Der aus Fahrtrichtung Limburg kommende Fahrzeugführer ist infolge einer Rechtskurve aufgrund bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende LKW konnte durch unmittelbarer Gefahrenbremsung einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrzeugführer des schwarzen VW Passats wurde nach aktuellem Stand nur leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die B 54 zwischen Rennerod und Waldmühlen zeitweise vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
02663 9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

