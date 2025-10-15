Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Motorradfahrerin missachtet Vorfahrt

Bad Marienberg (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025 kam es auf der Landesstraße 293/Einmündung zur Bahnhofstraße in Bad Marienberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Motorradfahrerin mit ihrem 17-jährigen Sozius gegen 19:55 Uhr die Bahnhofstraße in Bad Marienberg. An einer Einmündung zur L293 missachtete die Motorradfahrerin die Vorfahrt eines von links kommenden, bevorrechtigten Pkw.

Beim Zusammenstoß stürzten die Fahrerin und ihr Mitfahrer und zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden zur medizinischen Versorgung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die 68-jährige Fahrerin des Pkw bleib unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell