Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten/Limburg. Ohne Führerschein unterwegs

Hahnstätten/Limburg (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Diez am Dienstag, den 14. Oktober, gegen 19:30 Uhr einen unsicher geführten Pkw auf der Bundesstraße 54 zwischen Hahnstätten und Diez. Laut Mitteiler kam es zuvor bereits zu mehreren gefährlichen Situationen, u.a. fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Zeuge teilte letztlich mit, dass der Pkw in Holzheim in Richtung Limburg abgebogen sei. Durch die Streife der PI Diez konnte das gesuchte Fahrzeug in Limburg angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Anzeichen für die Einnahme berauschender Mittel konnten nicht festgestellt werden. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell