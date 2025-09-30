POL-LIP: Lemgo. Meißel von Baustelle gestohlen.
Lippe (ots)
Von einer Baustelle in der Niedernstraße haben Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (26. - 29.09.2025) einen Meißel im Wert von etwa 4.500 Euro gestohlen. Dieser wiegt circa 150 bis 200 kg. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, informieren bitte telefonisch unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 5.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell