POL-LIP: Lemgo. Meißel von Baustelle gestohlen.

Lippe (ots) - Am Samstagabend (27.09.2025) wurde der Polizei ein illegales Rennen auf der Ernst-Hilker-Straße zwischen zwei Motorradfahrern gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren ein 23-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg auf einer Honda und ein 24-Jähriger aus Detmold auf einer Ducati kurz nach 19 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der Braker Straße auf die Lemgoer Straße. Dabei fuhren sie nach ...

mehr