POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Wohnung.
Lippe (ots)
In der Grabenstraße versuchten Einbrecher zwischen Donnerstagmorgen und Montagnachmittag (25. - 29.09.2025) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht die Wohnungstür aufzuhebeln, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090.
