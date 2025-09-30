PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Grabenstraße versuchten Einbrecher zwischen Donnerstagmorgen und Montagnachmittag (25. - 29.09.2025) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht die Wohnungstür aufzuhebeln, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 10:42

    POL-LIP: Lügde. Tödlicher Verkehrsunfall kurz vor der Landesgrenze.

    Lippe (ots) - Am Montagabend (29.09.2025) gegen 20.45 Uhr ereignete sich auf der Hohenborner Straße ein schwerer Verkehrsunfall, durch den ein junger Mann sein Leben verlor. Der 20-Jährige war samt Beifahrer mit seinem VW Polo aus Lügde kommend in Richtung Bad Pyrmont unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er kurz vor dem Ortseingang von Bad Pyrmont die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:51

    POL-LIP: Detmold-Klüt. Verdacht auf illegales Motorradrennen.

    Lippe (ots) - Am Samstagabend (27.09.2025) wurde der Polizei ein illegales Rennen auf der Ernst-Hilker-Straße zwischen zwei Motorradfahrern gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren ein 23-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg auf einer Honda und ein 24-Jähriger aus Detmold auf einer Ducati kurz nach 19 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der Braker Straße auf die Lemgoer Straße. Dabei fuhren sie nach ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:47

    POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Krad-Fahrer schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) kam ein 32-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache von der L861 ab und wurde schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann in einer Gruppe von mehreren Kradfahrern gegen 15 Uhr in Fahrtrichtung Grupenhagen. In einer Linkskurve geriet er offenbar auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über seine Honda. Er stieß gegen die Leitplanke und stürzte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren