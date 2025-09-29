Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Verdacht auf illegales Motorradrennen.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (27.09.2025) wurde der Polizei ein illegales Rennen auf der Ernst-Hilker-Straße zwischen zwei Motorradfahrern gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren ein 23-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg auf einer Honda und ein 24-Jähriger aus Detmold auf einer Ducati kurz nach 19 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der Braker Straße auf die Lemgoer Straße. Dabei fuhren sie nach Zeugenaussagen anderen Verkehrsteilnehmenden wiederholt nah auf und führten riskante Überholmanöver durch. Sie überholten auch einen Polizeibeamten, der privat unterwegs war. Er wählte den Notruf und informierte die polizeilichen Einsatzkräfte über die Fahrtrichtung der Männer.

Auf einem Supermarkplatz an der Ernst-Hilker-Straße konnte die Polizei die beiden Fahrer antreffen. Aufgrund des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen wurden Strafverfahren gegen beide eingeleitet. Die Motorräder und die Führerscheine wurden sichergestellt.

Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise durch die Motorradfahrer gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

