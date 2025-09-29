Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. 36-Jähriger schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf einem Parkplatz in der Straße Am Oberen Feld verunfallte ein 36-Jähriger am Sonntagmittag (28.09.2025) gegen kurz vor 14 Uhr mit einem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache und wurde schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 36-Jährige ohne Helm auf der Suzuki auf dem Gelände, verlor die Kontrolle über das Krad, stieß gegen einen Anhänger und kollidierte infolgedessen mit einem Holzverschlag. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Verletzte nicht. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

