POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28.09.2025) zwischen 1 und 3 Uhr morgens in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Stadtmauer ein. Sie beschädigten die Wohnungstür und stahlen etwas Bargeld. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / ...

