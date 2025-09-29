POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Mehrfamilienhaus.
Lippe (ots)
In der Oberen Mühlenstraße brachen Unbekannte am frühen Sonntagnachmittag (28.09.2025) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Sie beschädigten eine Tür und lösten einen Alarm aus. Beute machten sie augenscheinlich nicht. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.
