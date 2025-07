Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck- Die Polizei sucht nach einer Brandstiftung an der Vilsendorfer Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 30.07.2025, Zeugen.

Gegen 02:38 Uhr am Mittwoch benachrichtige die Feuerwehr die Polizei über einen Dachstuhlbrand an der Vilsendorfer Straße Ecke Örkenweg. Bei Eintreffen der Streifenwagen stand der Anbau des Gebäudes in Flammen. Während der Löscharbeiten musste die Vilsendorfer Straße am Twachtweg und an der Bierwelle gesperrt werden. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde der Brandort beschlagnahmt. Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben einen Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung. Der Sachschaden wird auf circa 40000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht und im Bereich des Tatortes Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell