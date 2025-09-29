POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Bekleidungsgeschäft.
Lippe (ots)
Am Sonntag (28.09.2025) meldete ein Passant der Polizei eine beschädigte Glastür an einem Bekleidungsgeschäft in der Lageschen Straße. Offenbar waren Unbekannte in der Nacht zuvor in den Laden eingedrungen. Ob sie etwas gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
