PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Bekleidungsgeschäft.

Lippe (ots)

Am Sonntag (28.09.2025) meldete ein Passant der Polizei eine beschädigte Glastür an einem Bekleidungsgeschäft in der Lageschen Straße. Offenbar waren Unbekannte in der Nacht zuvor in den Laden eingedrungen. Ob sie etwas gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 11:45

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Mehrfamilienhaus.

    Lippe (ots) - In der Oberen Mühlenstraße brachen Unbekannte am frühen Sonntagnachmittag (28.09.2025) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Sie beschädigten eine Tür und lösten einen Alarm aus. Beute machten sie augenscheinlich nicht. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:44

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Einbruch in Haus.

    Lippe (ots) - Von Samstag auf Sonntag (27./28.09.2025) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Zweifamilienhaus im Veilchenweg. Sie beschädigten ein Fenster und stiegen ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:44

    POL-LIP: Lügde. Einbruch in Wohnung.

    Lippe (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28.09.2025) zwischen 1 und 3 Uhr morgens in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Stadtmauer ein. Sie beschädigten die Wohnungstür und stahlen etwas Bargeld. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren