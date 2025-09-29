Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Krad-Fahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) kam ein 32-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache von der L861 ab und wurde schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann in einer Gruppe von mehreren Kradfahrern gegen 15 Uhr in Fahrtrichtung Grupenhagen. In einer Linkskurve geriet er offenbar auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über seine Honda. Er stieß gegen die Leitplanke und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Die Zeugen versorgten ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen. Er wurde in ein Klinikum gebracht. Die Honda wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

