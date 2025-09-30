Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Tödlicher Verkehrsunfall kurz vor der Landesgrenze.

Lippe (ots)

Am Montagabend (29.09.2025) gegen 20.45 Uhr ereignete sich auf der Hohenborner Straße ein schwerer Verkehrsunfall, durch den ein junger Mann sein Leben verlor.

Der 20-Jährige war samt Beifahrer mit seinem VW Polo aus Lügde kommend in Richtung Bad Pyrmont unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er kurz vor dem Ortseingang von Bad Pyrmont die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der regennassen Fahrbahn ab. Der Autofahrer geriet auf einen Grünstreifen und anschließend auf eine Böschung, wo er bei hoher Geschwindigkeit mit einem Baum kollidierte. Durch den Aufprall wurde der VW wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Der 20-Jährige aus Bad Pyrmont wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste geborgen werden. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er kurz darauf im Krankenhaus verstarb. Bei dem 27-jährigen Beifahrer aus Großräschen wurde zunächst von einer Lebensgefahr ausgegangen. Er wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht und befindet sich nach aktuellen Erkenntnissen inzwischen in einem stabilen Zustand. An dem Polo entstand ein Totalschaden. Nach seiner Bergung wurde er für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfall-Team der Polizei Paderborn. Die Hohenborner Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 1 Uhr gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell