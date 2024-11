Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Dienstag gegen 13:20 Uhr fuhr ein weißer Pkw, vom Kreisverkehr Lindenstraße/Kurt-Schumacher-Brücke kommend in Richtung Rheiner Straße in Lingen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 12-jährigen Radfahrer, der die Straße bei der Radfahreinfuhr querte. Hierdurch verletzte sich der Radfahrer leicht. Nach einem kurzen Gespräch, bei dem der Radfahrer angab, dass es ihm gut gehe, setzte die PKW-Fahrerin ihre Fahrt fort. Die Fahrzeugführerin sowie Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell