POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lünne (ots) - Zwischen Samstag und Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in einen Stall an der Beestener Straße in Lünne eingebrochen. Sie entwendeten circa 100 Meter Kupferkabel aus einem dortigen Sicherungskasten. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr