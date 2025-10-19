Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Spelle (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, ist es in Spelle auf der Rheiner Straße (B70) zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen.

Ein 64-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner Kawasaki die Portlandstraße in Richtung Rheiner Straße. Beim Durchfahren einer Linkskurve, im Bereich der rechtsseitigen Einmündung zur Rheiner Straße, kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast eines Vorwegweisers.

Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

