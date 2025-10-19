PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Spelle (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, ist es in Spelle auf der Rheiner Straße (B70) zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen.

Ein 64-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner Kawasaki die Portlandstraße in Richtung Rheiner Straße. Beim Durchfahren einer Linkskurve, im Bereich der rechtsseitigen Einmündung zur Rheiner Straße, kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast eines Vorwegweisers.

Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Meppen - Lackkratzer an geparktem Auto - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Zwischen Freitagabend, 17. Oktober 2025, 22:00 Uhr, und Samstagmittag, 18. Oktober 2025, 13:40 Uhr, wurde in Meppen ein geparkter Pkw beschädigt. Das Fahrzeug, ein Hyundai i40, stand während des Tatzeitraums in der Versener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte eine bislang unbekannte Person mehrere Lackkratzer an dem Fahrzeug. Zeuginnen ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 11:27

    POL-EL: Haren - Autofahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Haren (ots) - Am Samstagmorgen, 18. Oktober, kam es gegen 9:20 Uhr auf der Wierescher Straße in Haren zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 32-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen einen Baum, schleuderte anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren