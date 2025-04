BPOLI EF: In flagranti im Zug erwischt

Gräfenroda (ots) - Bunte Schmierereien sind kein farbenfroher Start in den Frühling, sondern eine Straftat. Am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr wurden zwei Männer am Bahnhof Gräfenrorda dabei beobachtet, wie sie ein Wetterschutzhäuschen mit mehreren Graffiti versehen haben sollen. Ein Zeugenhinweis dazu erreichte die Bundespolizei, gepaart mit der Information, dass ...

