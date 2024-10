Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241009-3: Unbekannter mit Messer überfiel Discounter

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem etwa 20 Jahre alten und 160 bis 170 Zentimeter großen und schlanken Mann, der am Dienstagabend (8. Oktober) einen Discounter in Bedburg überfallen haben soll. Der maskierte Täter, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Hose, soll eine Angestellte bedroht und mit Bargeld geflüchtet sein. Zudem habe er einen Rucksack dabeigehabt.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen betrat der Täter gegen 20.20 Uhr den Verkaufsraum des Geschäfts an der Adolf-Silverberg-Straße. Er habe eine Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Anschließend habe er in die Kasse gegriffen, Bargeld herausgenommen und sei geflüchtet.

Auf der Flucht sei der Täter im Laden in einer ausgelaufenen Flüssigkeit ausgerutscht und auf den feuchten Boden gestürzt. Der Unbekannte sei zunächst in Richtung eines nahegelegenen Baumarktes, dann hinter dem Discounter entlang in Richtung der Straße "An der Wolle" geflüchtet. Dort sei er nach links auf einen einen Fußweg in Richtung Schulzentrum abgebogen, wo laut Zeugenaussagen ein weiter junger Mann gewartet habe. Beide seien schließlich zusammen geflohen. Der zweite Mann sei ungefähr 175 Zentimeter groß und etwas breiter gewesen. Er habe einen hellen Pullover und dunkle Jeans getragen.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell