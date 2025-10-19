PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Lackkratzer an geparktem Auto - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Zwischen Freitagabend, 17. Oktober 2025, 22:00 Uhr, und Samstagmittag, 18. Oktober 2025, 13:40 Uhr, wurde in Meppen ein geparkter Pkw beschädigt. Das Fahrzeug, ein Hyundai i40, stand während des Tatzeitraums in der Versener Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte eine bislang unbekannte Person mehrere Lackkratzer an dem Fahrzeug.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Versener Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

