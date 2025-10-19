PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bad Bentheim - Körperliche Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag, 18. Oktober 2025, kam es kurz nach 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Edeka-Marktes an der Heinrich-Böll-Straße in Bad Bentheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Mann den Lack eines geparkten Land Rover Discovery beschädigt. Als der 42-jährige Fahrzeughalter den Mann darauf ansprach, kam es zunächst zu einem verbalen Streit, der anschließend körperlich eskalierte.

Der Unbekannte schlug auf den Geschädigten ein, kurze Zeit später kam ein zweiter Mann hinzu, der sich an dem Angriff beteiligte. Der 42-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Polizei insbesondere nach weiteren Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall auf dem gut besuchten Parkplatz beobachtet haben. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Täter 1:

   -	männlich, Mitte bis Ende 30 Jahre alt
   -	ca. 180 cm groß
   -	kurze braune Haare, voller gestutzter Bart
   -	ungepflegtes Erscheinungsbild
   -	dunkles Oberteil mit Reißverschluss
   -	war Fahrer eines silbergrauen Saab 9-5 mit polnischem 
Kennzeichen

Täter 2:

   -	männlich, Anfang bis Mitte 30 Jahre alt
   -	dunkelblonde bis hellbraune Haare
   -	ungepflegtes Erscheinungsbild
   -	weißes T-Shirt, darüber dunkelgraues Sweatshirt mit Kapuze
   -	war Beifahrer des beschriebenen Fahrzeugs

Nach der Tat entfernten sich beide Männer mit dem genannten Fahrzeug vom Parkplatz. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem beschriebenen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.

