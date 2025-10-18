Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - GPS-Empfangsgerät von landwirtschaftlicher Maschine entwendet

Haselünne (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16. auf den 17. Oktober 2025) kam es in Haselünne, an der Straße Höven, zu einem Diebstahl auf einem landwirtschaftlichen Anwesen.

Unbekannte Täter entwendeten ein GPS-Empfangsgerät von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, die auf dem Hofgelände abgestellt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Maschine am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr abgestellt. Am Freitagmorgen bemerkte der Eigentümer den Diebstahl. Der Wert des entwendeten Gerätes wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Höven beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 / 958700 entgegen.

