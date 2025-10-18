PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - GPS-Empfangsgerät von landwirtschaftlicher Maschine entwendet

Haselünne (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16. auf den 17. Oktober 2025) kam es in Haselünne, an der Straße Höven, zu einem Diebstahl auf einem landwirtschaftlichen Anwesen.

Unbekannte Täter entwendeten ein GPS-Empfangsgerät von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, die auf dem Hofgelände abgestellt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Maschine am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr abgestellt. Am Freitagmorgen bemerkte der Eigentümer den Diebstahl. Der Wert des entwendeten Gerätes wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Höven beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 / 958700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 08:05

    POL-EL: Haren - Mitarbeiter bei technischem Vorfall schwer verletzt

    Haren (ots) - Am Freitagnachmittag (17. Oktober 2025) kam es in einem Betrieb Im Industriepark in Haren zu einem technischen Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32-jährige Mann im Bereich einer technischen Anlage tätig, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem elektrischen Kurzschluss kam. Der ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 08:04

    POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht auf Edeka-Parkplatz

    Sögel (ots) - Am Freitagabend (17. Oktober 2025) kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Sigiltrastraße in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Mann hatte gegen 21:35 Uhr seinen Mercedes E-Klasse auf dem Parkplatz abgestellt, um einen Einkauf zu erledigen. Als er etwa 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Nordhorn - Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Nordhorn (ots) - Am Donnerstagmittag (16. Oktober 2025) kam es gegen 13:00 Uhr auf dem Kanalweg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Kradfahrer verletzt wurde. Ein 63-jähriger Fahrer einer Mercedes B-Klasse war auf dem Kanalweg in Richtung Denekamper Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich zum Memeler Weg wollte er nach links abbiegen und übersah dabei den ihm entgegenkommenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren