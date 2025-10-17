Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagmittag (16. Oktober 2025) kam es gegen 13:00 Uhr auf dem Kanalweg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Kradfahrer verletzt wurde.

Ein 63-jähriger Fahrer einer Mercedes B-Klasse war auf dem Kanalweg in Richtung Denekamper Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich zum Memeler Weg wollte er nach links abbiegen und übersah dabei den ihm entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer (Roller).

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 51-Jährige schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

