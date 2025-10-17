PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haselünne - Geparkter Opel beschädigt - Verursacher flüchtet mit Fahrrad

Haselünne (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16. Oktober 2025) kam es gegen 20:15 Uhr auf der Meppener Straße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall. Ein am Straßenrand in Höhe der Tankstelle Metting abgestellter grauer Opel Astra wurde dabei beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

   -	männlich
   -	etwa 180 bis 190 Zentimeter groß
   -	15 bis 18 Jahre alt
   -	kräftige Statur
   -	blonde, kurze Haare
   -	bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen 
Softshelljacke mit Kapuze

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

