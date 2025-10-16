Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Motorrad aus Schuppen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Rhede (ots)

Zwischen Dienstagabend, 14. Oktober, gegen 20:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 15. Oktober, 9:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person unbefugt Zutritt zu einem Schuppen in der Johannesstraße in Rhede (Emsland).

Die Täterin oder der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Schuppen und entwendete anschließend ein darin abgestelltes Motorrad. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein graues Motorrad der Marke Suzuki mit einem auffälligen "Martini"-Sticker auf der linken Seite des Tankdeckels. Der Sitz weist zudem ein viereckiges Muster auf. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Johannesstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.

