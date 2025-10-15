Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Vier Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Schapen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, kam es gegen 22:50 Uhr auf dem Feldweg An der Aa zwischen Schapen und Spelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Jugendliche verletzt wurden.

Ein 18-jähriger Fahrer befuhr mit einem Audi Q3 den Feldweg aus Richtung Schapen kommend in Fahrtrichtung Spelle. In einer Kurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Neben dem Fahrer befanden sich drei weitere Jugendliche im Fahrzeug - zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger. Drei von ihnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, einer der 16-Jährigen erlitt schwere Verletzungen. Alle Insassen wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am Audi entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell