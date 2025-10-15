Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Einbruch in Firmenfahrzeug - Werkzeug entwendet

Lorup (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, kam es in Lorup zu einem Einbruch in ein Firmenfahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 3:15 Uhr in der Hauptstraße gewaltsam Zugang zu einem geparkten Mercedes Sprinter einer örtlichen Firma und entwendeten aus dem Laderaum diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952) 93450 entgegen.

