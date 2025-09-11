Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rasenmähroboter entwendet

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (hue) - In der Zeit zwischen Samstag, 06.09.2025, 08:00 Uhr, und Donnerstag, 11.09.2025, 17:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Rasenmähroboter vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Bodenburger Straße.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Gerät der Marke Segway Navimow i108 im Wert von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat mitteilen oder Hinweise zum Verbleib des Rasenmähroboters geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

