PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rasenmähroboter entwendet

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (hue) - In der Zeit zwischen Samstag, 06.09.2025, 08:00 Uhr, und Donnerstag, 11.09.2025, 17:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Rasenmähroboter vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Bodenburger Straße.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Gerät der Marke Segway Navimow i108 im Wert von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat mitteilen oder Hinweise zum Verbleib des Rasenmähroboters geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 11:28

    POL-HI: Räuberischer Diebstahl mit anschließender Flucht

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 10.09.2025, gegen 18:45 Uhr, beobachtete der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in dem Römerring in Hildesheim vier Personen, die Gegenstände in ihre Hosen verstauten. Nachdem sie den Kassenbereich passiert hatten, wurden sie vom Ladendetektiv und einem weiteren Mitarbeiter angesprochen und zum Büro des Marktes gebeten. Auf dem Weg dorthin kam es zu einem Gerangel, in dessen ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 01:26

    POL-HI: Tempomessung in Astenbeck - hohe Geldbußen für Verkehrssünder

    Hildesheim (ots) - HOLLE / ASTENBECK (erb). Am Abend des 10. September 2025 kontrollierte die Polizei Bad Salzdetfurth die Geschwindigkeit an der Bundesstraße 6 in 31188 Holle, Höhe Einmündung zur Ortschaft Astenbeck. Am Kontrollort gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Während der Messungen wurden von insgesamt 80 durchfahrenden Kraftfahrzeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren