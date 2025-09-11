PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tempomessung in Astenbeck - hohe Geldbußen für Verkehrssünder

Hildesheim (ots)

HOLLE / ASTENBECK (erb). Am Abend des 10. September 2025 kontrollierte die Polizei Bad Salzdetfurth die Geschwindigkeit an der Bundesstraße 6 in 31188 Holle, Höhe Einmündung zur Ortschaft Astenbeck.

Am Kontrollort gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Während der Messungen wurden von insgesamt 80 durchfahrenden Kraftfahrzeugen 13 festgestellt, die mit deutlich überhöhtem Tempo unterwegs waren.

Ein Lastkraftwagenfahrer fuhr hierbei mit 74 km/h (nach Abzug der Messtoleranz) an der Messstelle vorbei. In solch einem Fall drohen üblicherweise ein Bußgeld von 150 Euro zuzüglich Verfahrenskosten sowie ein "Punkt in Flensburg".

Mit noch höherem Bußgeld müssen zwei Autofahrer rechnen. Sie waren beide mit 83 km/h unterwegs. Der bundesweit einheitliche Tatbestandskatalog sieht hierfür eine Geldbuße in Höhe von 200 Euro nebst Verfahrenskosten sowie zwei "Punkte in Flensburg" vor.

Überhöhte Geschwindigkeit selbst kann nicht nur zu Unfällen führen, sondern im Falle anderer Unfallursachen (z. B. Vorfahrtsverstöße) zu deutlich schlimmeren Unfallfolgen beitragen. Die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit dient nicht nur der eigenen Sicherheit, sondern auch der Sicherheit der anderen Verkehrsteilenehmer. Die Polizei Bad Salzdetfurth wird daher auch in Zukunft gleichgelagerte Kontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

