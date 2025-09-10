Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sibbesse - Grundschüler überreichen selbstgemalte Bilder für mehr Rücksicht im Straßenverkehr

Hildesheim (ots)

SIBBESSE (rst) - Am heutigen Dienstagvormittag haben rund 50 Kinder der Klassen 1a-c der Friedrich-Busse-Schule in Sibbesse im Rahmen einer Verkehrssicherheitsaktion selbstgemalte Bilder an Autofahrer übergeben. Die Aktion fand an einer Bushaltestelle auf der Hauptstraße in Sibbesse nahe der Schule statt.

Ziel war es, auf die besondere Situation von Kindern im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und bei Autofahrern für mehr Rücksicht zu werben. Viele Fahrzeugführer reagierten erfreut und nahmen die Botschaft der Kinder positiv auf.

Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit dem Kontaktbeamten der Polizei Alfeld durchgeführt. Besonders die Begeisterung und das Engagement der Kinder machten die Aktion zu einem vollen Erfolg.

