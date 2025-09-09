PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ergänzende Mitteilung zu "Möglicher Flugunfall durch Motorschirmflieger"

Hildesheim (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftragsnr. 5734959

Nach Rücksprache mit den zuständigen Flugbehörden, wo keine Flugunfälle bekannt wurden und weiteren Zeugenaussagen ist der motorisierte Paragleiter offensichtlich sicher und wohlbehalten in der Nähe der Ortschaft Harbansen gelandet.

Ein Flugunfall kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund werden vorerst keine weiteren Suchmaßnahmen angestrebt. Der betreffende Paragleiter hat sich bisweilen nicht bei der Polizei gemeldet.

