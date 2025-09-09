Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Gewaltdelikt in Hildesheim - Mann schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der vergangenen Nacht, 08.09.2025 auf den 09.09.2025, ereignete sich gegen 01:10 Uhr im Bereich der Ohlendorfer Brücke und der Parkanlage Marienfriedhof eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein Beteiligter schwer und ein weiterer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die zwei Männer im Alter von 28 und 32 Jahren auf der Ohlendorfer Brücke in Streit geraten und in Richtung Marienfriedhof gegangen sein. In der Parkanlage habe sich der verbale Streit in eine körperliche Auseinandersetzung gesteigert. Die alarmierten Polizeibeamten trafen vor Ort auf den 28-Jährigen, der schwere Verletzungen am Kopf hatte und nicht ansprechbar war, sowie auf den 32-Jährigen, der ebenfalls Kopfverletzungen aufwies. Der 28-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 32-Jährige wurde ebenfalls untersucht und nach Abschluss der Behandlung der hiesigen Wache zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die noch nicht von der Polizei befragt wurden, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 melden.

Presseanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

