Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vermisstes Kind wohlbehalten angetroffen

Hildesheim (ots)

Sarstedt (heb)- Das am 10.09.2025 als vermisst gemeldete 12-jährige Kind aus Sarstedt konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit eingestellt.

Das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Foto ist aus bestehenden Pressemeldungen zu entfernen.

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

