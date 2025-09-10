POL-HI: Vermisstes Kind wohlbehalten angetroffen
Hildesheim (ots)
Sarstedt (heb)- Das am 10.09.2025 als vermisst gemeldete 12-jährige Kind aus Sarstedt konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit eingestellt.
Das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Foto ist aus bestehenden Pressemeldungen zu entfernen.
