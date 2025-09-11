Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Räuberischer Diebstahl mit anschließender Flucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 10.09.2025, gegen 18:45 Uhr, beobachtete der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in dem Römerring in Hildesheim vier Personen, die Gegenstände in ihre Hosen verstauten. Nachdem sie den Kassenbereich passiert hatten, wurden sie vom Ladendetektiv und einem weiteren Mitarbeiter angesprochen und zum Büro des Marktes gebeten. Auf dem Weg dorthin kam es zu einem Gerangel, in dessen Folge die Tatverdächtigen die Flucht ergriffen. Die sofort alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Dank der Hinweise von Zeugen konnten die Männer wenig später in einem nahegelegenen Gebüsch entdeckt und festgehalten werden. Nachdem alle Personalien feststanden und die Eingriffsmaßnahmen beendet waren, wurden die Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Das Fachkommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen.

