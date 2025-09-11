Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorschirmflieger ermittelt - kein Flugunfall - Harbarnser Pilot am Montagabend wohlbehalten gelandet

Hildesheim (ots)

Alfeld/Landkreis (agu). Wie von der Polizei und von örtlichen Medien berichtet, war am Montagabend eine größere Suchaktion nach einem vermeintlich abgestürzten Motorschirmflieger initiiert worden, die hohe Aufmerksamkeit bei Anwohnenden im Bereich des südlichen Alfelder Umlands erregt hatte.

Durch Ermittlungen konnte nun bestätigt werden, dass es sich bei dem Piloten um einen geübten Flieger aus dem Lamspringer Ortsteil Harbarnsen gehandelt hat, der dort am selben Abend mit dem motorisierten Fluggerät sicher gelandet war.

Wie bereits berichtet, war die Flugsituation am Montagabend von einem aufmerksamen Alfelder beobachtet worden, der im Vorbeiflug den absterbenden Motor und in direkter Folge ein abruptes und schnelles Absacken des Fluggeräts wahrgenommen hatte. Die weitere Sicht des Zeugen war durch die hügelige Topographie und bewaldete Flächen stark eingeschränkt, sodass zunächst von einem möglichen Flugunfall ausgegangen worden war.

Wie sich nun herausgestellt hat, war von dem Piloten offensichtlich gezielt ein Notfallmanöver geübt worden, um im Ernstfall gerüstet zu sein. Der Harbarnser Pilot hatte dabei alle flugrechtlichen Bestimmungen eingehalten. Eine etwaige Verantwortlichkeit für den angelegten Sucheinsatz besteht bei ihm nicht.

