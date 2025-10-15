PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haselünne - Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Dienstag, dem 14. Oktober 2025, kam es zwischen 00:10 Uhr und 02:10 Uhr zu einem Einbruch in einen landwirtschaftlichen Betrieb am Karenkamp in Haselünne.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Gelände und entwendeten ein GPS-Gerät von einem dort abgestellten Traktor. Anschließend drangen sie gewaltsam in den angrenzenden Bürotrakt des Wohnhauses ein und entwendeten noch bislang unbekannte Gegenstände.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 6000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 958700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

