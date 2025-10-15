PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Neuenhaus (ots)

In der Nacht vom 20. Auf den 21. September fand in der Hermann Lankhorst Halle in Neuenhaus eine Feierlichkeit statt. Im Rahmen der Veranstaltung kam es zum Diebstahl einer Geldkassette sowie einer Musikbox aus den Räumlichkeiten des Sportvereins. Zeugen die Angaben zum Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuenhaus unter der 05941 989850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

