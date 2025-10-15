POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Haselünne (ots) - Am Montagnachmittag, 13. Oktober 2025, kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Brand in einem Kuhstall an der Straße Höven in Haselünne. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt an einem Verteilerkasten einer Photovoltaikanlage ursächlich für das Feuer. In der Folge geriet ein Teil der Dachkonstruktion des Stalls in Brand. Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich rund 500 Kühe im Stall - ...

