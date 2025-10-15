Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht
Neuenhaus (ots)
Am Samstagvormittag, 04.10.2025, wurde im Bereich Lager Straße Neuenhaus und den umliegenden Gebieten die Gelbe Tonne geleert. Augenscheinlich wurde in einer Tonne unerlaubterweise eine größere Menge Öl entsorgt. Das Öl lief aus dem Entsorgungsfahrzeug und verschmutzte die Umwelt erheblich. Personen, die Angaben zur Herkunft des Öls machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuenhaus unter der 05941 989850 zu melden.
